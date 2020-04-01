Двое украинских военных подорвались на Донбассе

На Донбассе двое украинских военнослужащих были ранены, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в субботу, 4 января.

"Сегодня, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве", - рассказали в штабе.

Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи, заявили в штабе.

Ранее в штабе ООС заявили, что режим Тишина на Донбассе соблюдается. На трех участках разведения сил на донбассе соблюдается режим Тишина. В Станице Луганской осуществляются перевозки населения по восстановленному мосту - всего перевезено около 4 тысяч пассажиров.

Также сообщалось, что в штабе ООС рассказали о потерях противника за год. За 2019 год на Донбассе противник понес потери в 619 человек погибшими и 939 человек ранеными. Потери военной техники составили 110 единиц.

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Источник: korrespondent.net