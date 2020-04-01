Обмен экс-беркутовцев был условием Кремля - Лутковская

Член гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что Россия не хотела обменивать пленных украинцев, удерживаемых на Дрнбассе, пока Киев не освободит экс-беркутовцев. Об этом она сказала в интервью Украинскому радио в субботу, 4 января.

"И Харьковская группа, и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту и, соответственно, они не будут освобождены в результате этого процесса", - сказала она.

Тогда в Кремле ответили, что сепаратисты в таком случае не вернут Украине спецназовцев.

"Соответственно, мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом", - сказала Лутковская.

По ее мнению, освобождение экс-беркутовцев не помешает суду вынести решение по их делу, так как обвиняемые освобождены под личное обязательство являться в суды и участвовать в заседаниях.

Напомним, что ранее Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев. Глава государства был готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика, взятого в плен в Дебальцево.

Также сообщалось, что в ООН обеспокоены передачей беркутовцев в ОРДЛО. В ООН отметили, что передача беркутовцев сепаратистам значительно усложнит соблюдение прав жертв расстрелов по время Революции достоинства.

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Источник: korrespondent.net