Президент Туркменистана учил чиновников миксовать музыку

В Туркменистане президент Гурбангулы Бердымухамедов устроил корпоратив для чиновников и был на нем диджеем. Видео "новогоднего концерта" опубликовал канал Mukam на YouTube в субботу, 4 января.

Почти час Бердымухамедов ставил свои треки, параллельно объясняя, как работает диджейская установка, что такое сэмпл, как миксовать музыку и накладывать на нее спецэффекты.

Напомним, что ранее президент Туркменистана записал с внуком рэп. Гурбангулы Бердымухамедов сам написал текст о "спортивном Туркменистане", а аранжировку сделал внук.

Также сообщалось, что глава Туркменистана показал военным, как на велосипеде стрелять по мишеням. Военные, в том числе и авиация, были подняты посреди ночи по тревоге. По окончании учений Бердымухамедов на боевом велосипеде расстрелял мишени.

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Источник: korrespondent.net