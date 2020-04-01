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04. 01. 2020

В 2019 году украинский валютный рынок вырос на 50%

В Украине в 2019 году среднедневной объем валютных операций между банками вырос в полтора раза до 380 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в субботу, 4 января.

По данным НБУ, объем на межбанковского валютном рынке превысил 90 млрд долларов. Рост объемов межбанка является свидетельством макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности страны, отметили в Нацбанке.

"Важным двигателем этого процесса является валютная либерализация, которую Национальный банк проводил в течение последних лет", - заявили в НБУ и добавили, что важным является то, что украинцы постепенно привыкают к режиму плавающего курса гривны.

"Они все меньше реагируют на краткосрочные курсовые колебания, ведь есть понимание, что гривна может не только ослабляться, но и укрепляться", - подытожили в НБУ.

 
 

Напомним, что за год гривна укрепилась к доллару почти на 17%. В прошлом году украинская валюта укрепилась больше к европейской, чем американской, - на 20%.

Также сообщалось, что НБУ побил рекорд по покупке валюты за день. Финансовый регулятор на межбанке в четверг купил $700 млн - это рекордный показатель для этого года.

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Источник: korrespondent.net
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