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04. 01. 2020

Ливийский парламент отказался от военной помощи со стороны Турции

В Ливии парламент отменил соглашение с Турцией, согласно которому страна могла получить помощь турецкой армии. Об этом сообщает DW в субботу, 4 января.

Отмененное соглашение предусматривало возможность отправки турецких военных для поддержки войск правительства национального единства Фаиза Сараджа в борьбе против самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара.

Парламент, расположенный на востоке Ливии, поддерживает Хафтара, в то время, как столица Триполи подконтрольна правительству национального единства Фаиза Сараджа. Его активно поддерживают ООН, Италия, Катар и Турция.

Местные депутаты признали недействительными соглашения с Турцией о морской границе и военном сотрудничестве. Оба соглашения были подписаны в конце ноября 2019 г.

Также депутаты высказались за разрыв отношений с Турцией и начало расследования против Сараджа, обвинив его в "государственной измене".

Напомним, что ранее парламент Турции разрешил отправку армии в Ливию. Ранее международно признанное правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку.

Также сообщалось, что Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии. Генерал пошел на такой шаг после решения Турции оказать военную помощь его врагам - Правительству национального единства.

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Источник: korrespondent.net
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