У посольства США в Багдаде прогремел взрыв

Взрыв возле здания посольства США в Ираке прогремел в "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщает Reuters в субботу, 4 января.

Возле здания посольства США в дипломатическом районе столицы Ирака упала ракета, передает издание. Все подъезды к американскому дипломатическому представительству закрыты.

Пока неизвестно, откуда и кем была запущена данная ракета. Информации о жертвах или пострадавших в результате ракетного удара тоже нет.

По информации издания Al Arabiya, еще две ракеты класса Катюша упали на территории иракской базы Балад в 80 километрах от Багдада. На данной базе, кроме иракских военных, находятся военнослужащие США.

По данным иракской полиции, в результате обстрела "зеленой зоны" в иракской столице пострадали как минимум 5 человек. О погибших не сообщается.

#BREAKING: 5 civilians wounded after rocket at attack near Baghdad Green Zone



One of the rockets fired at the Green Zone in Baghdad fell short and hit a house #Iraq #Baghdad



pic.twitter.com/CxirJUfpiL — Latinos4Trump (@PoliticsVandal) January 4, 2020

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net