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04. 01. 2020

Взрыв в школьном автобусе в Буркина-Фасо: 14 погибших, девять раненных

В провинции Суру на севере Буркина-Фасо около границы с Мали прогремел взрыв в школьном автобусе, в результате чего погибли 14 людей, еще девятеро получили ранения. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает Reuters в субботу, 4 января.

Пока не установлено, сколько из погибших дети. В течение последних двух лет в этом регионе активизировались террористические исламистские группировки, имеющие связи с Аль-Каидой и Исламским государством.

Нападения террористов в регионе за последний год привели к гибели сотен людей.

Напомним, что ранее жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 10 солдат. Очередное нападение вооруженных боевиков на военный патруль произошло на севере Буркина-Фасо.

Также сообщалось, что в Буркина-Фасо при атаке боевиков погибли 35 мирных жителей. Среди погибших в результате нападения преимущественно женщины. Также жертвами террористов стали четверо военнослужащих и трое полицейских.

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Источник: korrespondent.net
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