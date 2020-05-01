ЕС и Иран обсудили будущее ядерной сделки



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом последствия эскалации напряженности в Ираке для Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Обсуждалась необходимость сохранения СВПД, который играет решающую роль в обеспечении глобальной безопасности. ЕС привержен выполнению своей роли посредника в рамках СВПД", - говорится в коммюнике внешнеполитической службы Евросоюза 4 января.

В ЕС опасаются, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к окончательному распаду СВПД.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net