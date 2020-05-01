В Польше предотвратили покушение на министра юстиции



Полиция Варшавы задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Яна Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии, сообщает Jedynka.

В отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.

По версии следствия, он передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.

Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.



Мадуро заявил, что экс-президент Колумбии готовил на него покушение



Напомним, в октябре прошлого года в Индонезии неизвестный с ножом напал на министра безопасности.

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Источник: korrespondent.net