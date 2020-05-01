Иран взломад один из правительственных сайтов США

Хакеры из Ирана осуществили кибератаку на один из правительственных сайтов США и ввзломали общественную федеральную базу данных правительственных документов. Об этом сообщает BNO News.

Атака произошла после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке. По информации BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - указано в "послании" хакеров.

Ранее издание Axios со ссылкой на близкий к администрации президента США источник сообщало об обеспокоенности США возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства Касема Сулеймани.

По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.

Сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей - при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net