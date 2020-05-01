В России 30 машин рыбаков "ушли" под лед

В российском Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk) 4 Янв 2020 в 7:32 PST

Ранее сообщалось, что рыбаков с затонувшего судна спас холодильник. Двое мужчин использовали кухонный аппарат в качестве лодки, отломав от него дверцу.

Тонущих рыбаков спасли из кишащей акулами воды

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net