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05. 01. 2020

В России 30 машин рыбаков "ушли" под лед

В российском Владивостоке около 30 автомобилей рыбаков провалились под лед, сообщается на сайте краевого управления МЧС.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров.

Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще у части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, другие машины с помощью тросов вытянули спасатели.

По одной из версий очевидцев, автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок в месте, где стояли машины, чтобы проверить толщину льда.

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Публикация от МЧС Приморский край (@mchs_vdk)

Ранее сообщалось, что рыбаков с затонувшего судна спас холодильник. Двое мужчин использовали кухонный аппарат в качестве лодки, отломав от него дверцу.

Тонущих рыбаков спасли из кишащей акулами воды

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Источник: korrespondent.net
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