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05. 01. 2020

В Иран доставили тело генерала Сулеймани

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Ираке, доставили в Иран, где проходит церемония прощания. Об этом собщает kommersant со ссылкой на агентство ISNA.

Похороны генерала состоятся в Кермане 7 января. Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани

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Источник: korrespondent.net
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