В Иран доставили тело генерала Сулеймани

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате авиаудара США в Ираке, доставили в Иран, где проходит церемония прощания. Об этом собщает kommersant со ссылкой на агентство ISNA.
Похороны генерала состоятся в Кермане 7 января. Агентство добавило, что самолет с телом убитого генерала приземлился в Ахвазе на западе Ирана.
Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.
Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани
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Источник: korrespondent.net
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