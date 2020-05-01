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05. 01. 2020

Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба

В Ровно вблизи ночного клуба Лагуна в ночь на 5 января произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В 05:11 полицейским поступило сообщение о том, что на улице Соборная неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета.

Как сообщается, между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе и злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета. 

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Источник: korrespondent.net
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