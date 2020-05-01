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05. 01. 2020

В зоне ООС подорвался грузовик с военными

В районе населенного пункта Золотое-4 на Донбассе, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство, подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, передает пресс-центр штаба ООС.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. В штабе предполагают, что военные подорвались на противотанковой мине ТМ-62.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось, что двое военных подорвались на Донбассе. Военнослужащие получили ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства. Пострадавших госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net
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