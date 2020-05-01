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05. 01. 2020

В Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку

В Николаеве двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку. Об этом сообщает местное издание Новости N.

На девушку напали 2 января во дворе жилого дома по улице Радостной. В Заводской райотдел полиции потерпевшая обратилась З января. По словам девушки, над ней поиздевались двое мужчин, они были ее знакомыми.

Полицейские уже открыли уголовное производство. Насильникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области отца подозревают в многократном насиловании дочери.

А на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку. Их задержали в тот же день.

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Источник: korrespondent.net
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