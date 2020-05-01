На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб 3-летний ребенок

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 4 января около 21.45 на автодороге Киев - Чоп в селе Банюнин, Каменка-Бугского района.

Как установили полицейские, столкновение случилось между автомобилями Lexus GS300, которым управлял 27-летний киевлянин, и Chevrolet Malibu под управлением 36-летнего жителя Киевской области. От полученных травм на месте происшествия скончалась 3-летняя пассажирка Chevrolet.

Еще две пассажирки этого же автомобиля, 31-летняя жительница Киевской области и 60-летняя львовянка, получили телесные повреждения. Травмы также получила пассажирка Lexus, 27-летняя киевлянка.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от трех до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что под Ровно в лобовом столкновении погибли два водителя. Один из мужчин погиб на месте. Другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, что ранее в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

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Источник: korrespondent.net