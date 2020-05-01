Убийство сына Соболева: суд объяснил свое решение

Печерский суд Киева сообщил, что освобожденные из-под стражи Гелани Межиев и Павел Никифоров - членов группы чеченца Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на бизнесмена депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын, не имеют отношения к данному делу об убийстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда в Facebook.

"Учитывая значительный общественный резонанс, возникший по результатам рассмотрения судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении граждан Гелани Межиева и Павла Никифорова, доводим до сведения общественности, что этим гражданам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое не имеет отношения к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева В.А. По этим гражданам была применена мера пресечения в виде содержания под стражей задолго до событий, имевших место в г. Киеве рядом с улицей Тарасовская", - говорится в сообщении.

Представители суда акцентировали внимание на том, что ходатайство против Межиева и Никифорова касалось фактов завладения чужим имуществом.

"Манипуляции по поводу того, что Печерский районный суд г. Киева не придерживается буквы Закона и совершает действия направлены к выходу на свободу лиц, причастных к убийству ребенка депутата Киевского областного совета Соболева В.А., имеют дезинформирующую составляющую, которая не отражает фактических обстоятельств дела и является лишь способом для привлечения внимания", - заявили в суде.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли Range Rover депутата Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний ребенок. Вскоре правоохранители установили организатора покушения.

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Источник: korrespondent.net