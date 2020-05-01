Аваков показал, как отдыхает в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в Instagram.

Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".

Посмотреть эту публикацию в Instagram In mente il Vesuvio. BLU. #blue #blu #bluesky #vesuveo #sorrento #mare #italy Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78) 3 Янв 2020 в 6:34 PST

Также Аваков поделился снимком граната на дереве. "Птицы! Удивительные, и, они тоже любят гранат", - написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Птицы! 🙂 Удивительные, и, они тоже любят гранат.. 😉🦜 #melograno #italia #italian #sorrento #отпуск #відпустка #travelphotography #travel Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78) 4 Янв 2020 в 10:30 PST

Ранее Юрий Луценко показал фото из отпуска в Провансе. Экс-генпрокурор после парламентских выборов на десять дней улетел во Францию и сейчас показал снимки, как отдыхал.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net