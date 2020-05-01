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05. 01. 2020

Аваков показал, как отдыхает в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в Instagram.

Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".

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In mente il Vesuvio. BLU. #blue #blu #bluesky #vesuveo #sorrento #mare #italy

Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

Также Аваков поделился снимком граната на дереве. "Птицы! Удивительные, и, они тоже любят гранат", - написал он. 

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Птицы! 🙂 Удивительные, и, они тоже любят гранат.. 😉🦜 #melograno #italia #italian #sorrento #отпуск #відпустка #travelphotography #travel

Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

Ранее Юрий Луценко показал фото из отпуска в Провансе. Экс-генпрокурор после парламентских выборов на десять дней улетел во Францию и сейчас показал снимки, как отдыхал.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

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Источник: korrespondent.net
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