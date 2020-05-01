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05. 01. 2020

Пожары в Австралии: погибли 24 человека и почти 500 млн животных

Число жертв в результате лесных пожаров в Австралии возросло до 24 человек. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что количество погибших исчисляется от начала лесных пожаров в сентябре 2019 года.

Экологи также утверждают, что из-за пожаров погибли почти полмиллиарда животных.

Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Благотворительному фонду за последние 48 часов сбора средств на тушение пожаров в штате Новый Южный Уэльс удалось собрать более 20 миллионов долларов.

В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ. Австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из него в течение недели.

В результате пожаров были уничтожены более четырех миллионов гектаров леса, в огне погибли как минимум 16 человек, еще 17 пропали без вести.
 
Уничтожены более 1,3 тысячи жилых домов, порядка 2,5 тысячи административных и хозяйственных построек.

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В результате пожаров были уничтожены более четырех миллионов гектаров леса, в огне погибли как минимум 16 человек, еще 17 пропали без вести.
 
Уничтожены более 1,3 тысячи жилых домов, порядка 2,5 тысячи административных и хозяйственных построек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
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