Масштабное ДТП в США: пять погибших, минимум 60 пострадавших

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 60 - пострадали, в результате ДТП в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 5 января.

"Вследствие массового ДТП с участием тракторных прицепов, автобуса и легковых автомобилей погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили повреждения в западной части Пенсильвании в воскресенье утром", - сказано в публикации.

Дорога в настоящее время перекрыта в обоих направлениях, на месте аварии работают спасатели, медики и полиция. Около 60 пациентов были доставлены в три разных больницы по результатам инцидента.

Минимум один человек из числа потерпевших находится в критическом состоянии. Причины аварии пока выясняются.

Напомним, что ранее в Мексике 20 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние как минимум семерых из них оценивается как тяжелое.

Также сообщалось, что в Грузии пять школьников погибли в ДТП. Всем погибшим было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе. Автомобиль сорвался с высоты в 10 метров.

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Источник: korrespondent.net