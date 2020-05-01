Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 01:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
05. 01. 2020

Масштабное ДТП в США: пять погибших, минимум 60 пострадавших

Пять человек погибли, еще по меньшей мере 60 - пострадали, в результате ДТП в штате Пенсильвания в США. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 5 января.

"Вследствие массового ДТП с участием тракторных прицепов, автобуса и легковых автомобилей погибли пять человек, еще по меньшей мере 60 человек получили повреждения в западной части Пенсильвании в воскресенье утром", - сказано в публикации.

Дорога в настоящее время перекрыта в обоих направлениях, на месте аварии работают спасатели, медики и полиция. Около 60 пациентов были доставлены в три разных больницы по результатам инцидента.

Минимум один человек из числа потерпевших находится в критическом состоянии. Причины аварии пока выясняются.

Напомним, что ранее в Мексике 20 человек пострадали при опрокидывании автобуса. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние как минимум семерых из них оценивается как тяжелое.

Также сообщалось, что в Грузии пять школьников погибли в ДТП. Всем погибшим было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе. Автомобиль сорвался с высоты в 10 метров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.