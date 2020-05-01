Зеленский встретился с главой МИД Омана

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Омане с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщил офис президента в воскресенье, 5 января.

"Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат", - сказано в сообщении.

Политики также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Напомним, что ранее Зеленский прибыл с визитом в Оман. Владимир Зеленский приехал в Оман вместе с семьей за свой счет, заявили в офисе президента. В ближайшие дни у него "запланированы встречи на высшем уровне".

Также сообщалось, что Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95. В конце декабря глава государства разбогател на 5 миллионов благодаря роялти и платежу за пользование торговой маркой.

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Источник: korrespondent.net