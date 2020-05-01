На президентских выборах в Хорватии побеждает оппозиционный кандидат

В Хорватии завершился второй тур президентских выборов. Об этом сообщает total croatia news в воскресенье, 5 января.
Сегодня в 19:00 по местному времени все избирательные участки были закрыты и начался подсчет голосов. По данным экзитпола, приведенного телеканалом RTL, победу во втором туре одерживает кандидат от оппозиции Зоран Миланович.
Представитель оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Миланович набирает 53,25% голосов, тогда как его конкурент, действующий президент Колинда Грабар-Китарович получает поддержку 46,75% избирателей.
Напомним, что ранее экс-премьер Хорватии получил шесть лет тюрьмы за взятку. Адвокат Иво Санадера будет обжаловать приговор в Верховном суде. Он считает, что были нарушены основные права подсудимого.
Также сообщалось, что Хорватия начала председательство в Совете ЕС. Хорватия стала членом Евросоюза только в 2013 году и впервые будет руководить в Совете.
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Источник: korrespondent.net
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