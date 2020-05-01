Иран выходит из ядерного соглашения

Иран больше не будет придерживаться ядерного соглашения 2015 года. Об этом заявили на государственном телевидении Ирана, передает АP в воскресенье, 5 января.

Страна остается открытой для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить Тегерану способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции, заявили на иранском гостелевидении.

Как отмечает агентство, объявление Ирана является наиболее четкой угрозой распространению ядерного оружия, которую Иран сделал с тех пор, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отказался от соглашения в мае 2018 года.

Заявление также дополнительно усиливает региональную напряженность, поскольку давний враг Ирана Израиль пообещал никогда не позволить Ирану иметь возможность произвести атомную бомбу.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале конца присутствия США в Азии. Конец "зловещего присутствия" США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Также сообщалось, что Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани. Америка начала войну и должна быть готова к соответствующему ответу, заявили в Тегеране. Война закончится только тогда, когда США получат "удар, равноценный тому, который они нанесли", утверждает Иран.

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Источник: korrespondent.net