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05. 01. 2020

Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани

Иран готовит удар по силам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил военный советник руководителя Ирана Хосейн Деган, сообщает CNN в воскресенье, 5 января.

"Войну начала Америка. Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - сказал Деган.

Хосейн Деган также отметил, что "ответ, несомненно, будет военным" и направленный против американских военных объектов. Однако он добавил, что Тегеран никогда не стремился и не будет стремиться к войне.

Напомним, что ранее Иран объявил о начале конца присутствия США в Азии. Конец "зловещего присутствия" США в Западной Азии начался, заявил министр иностранных дел Ирана.

Также сообщалось, что ЕС предложил Ирану помощь в урегулировании ситуации. В Евросоюзе обеспокоены внешнеполитической напряженностью, возникшей после убийства иранского генерала Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net
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