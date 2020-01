В Нью-Йорке прошел марш против антисемитизма

Марш в поддержку еврейской общины прошел в Нью-Йорке в ответ на недавнее нападение на дом раввина в поселке Монси. Фото и видео марша опубликовала пресс-служба мэра города в воскресенье, 5 января.

Марш начался в 11:00 по местному времени в Нижнем Манхэттене, где сформировалась колонна из десятков тысяч человек. Далее участники акции с плакатами "Нет - ненависти. Нет - страху" прошли по Бруклинскому мосту, после чего возвращаются на Манхэттен. Шествие должно закончиться митингом в парке Колумба в Китайском квартале.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио присоединился к маршу и заявил, что "антисемитизм - это атака на всех нью-йоркцев".

Организаторами марша выступили разные еврейские организации Нью-Йорка. Цель акции, как было объявлено накануне, показать, что жители города, а также лидеры общественного мнения "едины в убеждении, что любой ненависти нет места в Нью-Йорке".

Напомним, что ранее Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом. Подписание документа состоялось во время встречи в Белом доме по поводу приближения праздника Хануки.

