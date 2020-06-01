Трамп пригрозил Ирану сильным ответом на агрессию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести непропорционально сильный удар по Ирану в ответ на любое нападение со стороны Тегерана без формального уведомления Конгресса. Об этом он написал в Twitter 5 января.

"Эти сообщения (в соцсетях) будут служить уведомлением Конгрессу США о том, что если Иран нанесет удар по любому американскому лицу или цели, США быстро и в полной мере нанесут ответный удар, возможно, непропорциональным образом. Такое официальное уведомление (для Конгресса) не требуется, тем не менее оно предоставляется", − подчеркнул американский лидер.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Напомним, 3 января США провели в Ираке операцию, во время которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. Иран готовит военный ответ США из-за убийства Сулеймани

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Источник: korrespondent.net