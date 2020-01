В Багдаде снова обстреляли посольство США

Посольство США в Багдаде, Ирак, обстреляли. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 5 января.

Несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и иностранные представительства, передает информагентство.

Местные СМИ сообщают, что под обстрел попало жилое здание вблизи "зеленой зоны", в результате чего пострадали гражданские.

#Baghdad's #GreenZone minutes ago. Five 122mm rockets launched by them hit the building opposite to the #USEmbassy in Jadiriya district. Kataib Hezbollah had warned about this attack yesterday. pic.twitter.com/jbu4korpu7 https://t.co/Ki3McVOIdp — MARIA belen Hernandez (@MARIAbe34408170) January 5, 2020

Напомним, что ранее в Ираке приостановили операцию коалиции во главе с США. Решение о приостановке операции могут пересмотреть в будущем. Силы операции занимались подготовкой военных в Ираке для защиты от боевиков ИГИЛ.

Также сообщалось, что Ирак потребует вывода войск США. За вывод войск США проголосовал иракский парламент. В МИД Ирака также заявили, что считают убийство Сулеймани нарушением суверенитета.

