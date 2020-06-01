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06. 01. 2020

США разочарованы решением Ирака по выводу войск

 
Власти США разочарованы решенимем парламента Ирака отказаться от иностранного военного присутствия в стране. Об этом в воскресенье, 5 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, пишет Reuters.
 
"США разочарованы действиями, предпринятыми сегодня в Совете представителей. В то время как мы ожидаем дальнейших разъяснений относительно правового статуса и влияния сегодняшней резолюции, мы призываем иракских лидеров пересмотреть важность существующих отношений двух стран в области экономики и безопасности, а также продолжающегося присутствия (сил) международной коалиции по борьбе с ИГ", − подчеркнула Ортэгус.
 
При этом в Вашингтоне полагают, что совместная борьба с "Исламским государством" соответствует интересам обеих стран.
 
"Эта администрация остается привержена суверенному, стабильному и процветающему Ираку", − добавила представитель Госдепа.
 
Ранее в воскресенье Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.
 
Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США ДональдаТрампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

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Источник: korrespondent.net
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