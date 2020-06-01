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06. 01. 2020

Обострение на Ближнем Востоке: Германия созывает глав МИД стран ЕС

 
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил провести встречу глав МИД стран ЕС на следующей неделе. Об этом 5 января сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.
 
"В свете угрожающего обострения конфликта между США и Ираном, Европа пока играет важную роль. Мы располагаем опробованными и надежными каналами диалога со всеми сторонами, которые мы должны в полном объеме использовать в этой ситуации", − заявил немецкий министр.
 
Чтобы быстро согласовать совместные действия, Маас предложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Боррелю перенести встречу глав МИД на эту неделю.
 
Также в заявлении главы МИД ФРГ указано, что страны, входящие в международную антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США, должны как можно скорее провести встречу чтобы согласовать дальнейшие шаги в свете решения парламента Ирака вывести иностранные силы из страны.
 
По словам Мааса, после принятия резолюции иракского парламента представители коалиции "немедленно вступят в диалог с правительством Ирака, чтобы прояснить вопрос, как они намерены развивать будущие отношения".
 
"Мы с уважением отнесемся к любому решению. Мы готовы продолжать нашу поддержку, если ее пожелают и если это позволит ситуация", − подчеркивается в заявлении.
 
Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США ДональдаТрампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

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Источник: korrespondent.net
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