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06. 01. 2020

Ракетные войска Ирана в повышенной боеготовности − СМИ

 
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности. Об этом 5 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США.
 
По информации источника, пока не известно в каких целях было выполнено усиление боевой готовности иранских ракетных войск − для защиты или нападения. При этом США внимательно следят за ситуацией.
 
Ранее военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.
 
Напомним, ракетный удар по автоколонне, в которой следовал иранский военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Источник: korrespondent.net
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