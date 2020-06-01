Трамп пригрозил Ираку "невиданными санкциями"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение иракского парламента вывести с территории страны иностранные войска, пообещав ввести санкции, если Тегеран проявит враждебность.Об этом он заявил журналистам 6 января, сообщает ТАСС.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", − подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп указал, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", − пообещал глава Белого дома.

Напомним, накануне Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ. Ранее ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Источник: korrespondent.net