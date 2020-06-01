В Венесуэле произошел "парламентский переворот"

Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра, 5 января объявил себя председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Об этом сообщает ТАСС.

Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя законодательного органа.

В ответ на ситуацию власти США заявили, что продолжают считать лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны, несмотря на то, что Парра провозгласил себя главой парламента.

В ЕС также подчеркнули, что выборы нового главы Национальной ассамблеи сопровождались серьезными нарушениями и Брюссель по-прежнему будет признавать Гуайдо законным председателем парламента республики.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи организовала заседание вне стен парламента и провозгласила Гуайдо спикером.

По данным СМИ, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием на пост председателя парламента Венесуэлы. В своем заявлении глава Госдепа назвал "нелепым" голосование, по итогам которого Парра объявил себя спикером парламента без присутствия большинства депутатов.

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Напомним, в конце января в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Источник: korrespondent.net