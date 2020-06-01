Противник лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, депутат Луис Эдуардо Парра, 5 января объявил себя председателем Национальной ассамблеи (однопалатного парламента). Об этом сообщает ТАСС.
Оппозиция, представляющая большинство в Национальной ассамблее, назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.
Сам Гуайдо обвинил власти страны в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя законодательного органа.
В ответ на ситуацию власти США заявили, что продолжают считать лидера венесуэльской оппозиции временным президентом страны, несмотря на то, что Парра провозгласил себя главой парламента.
В ЕС также подчеркнули, что выборы нового главы Национальной ассамблеи сопровождались серьезными нарушениями и Брюссель по-прежнему будет признавать Гуайдо законным председателем парламента республики.
Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи организовала заседание вне стен парламента и провозгласила Гуайдо спикером.
По данным СМИ, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Гуайдо с переизбранием на пост председателя парламента Венесуэлы. В своем заявлении глава Госдепа назвал "нелепым" голосование, по итогам которого Парра объявил себя спикером парламента без присутствия большинства депутатов.
Cмотрите фотогалерею: В Венесуэле произошел "парламентский переворот"
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Источник: korrespondent.net
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