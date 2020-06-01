Лидеры ЕС призвали избегать конфликта в Ираке

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали остановить вспышку насилия в Ираке и подчеркнули важность поддержки международной коалиции по борьбе с "Исламским государством". Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое 5 января опубликовал в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы осуждаем недавние нападения на коалиционные войска в Ираке и сильно обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности, с помощью корпуса Стражей Исламской революции и отряда Аль-Кудс под командованием генерала Сулеймани", − указали политики. По их словам, теперь решающее значение имеет прекращение эскалации напряженности. "Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и чувство ответственности. Вспышка насилия в Ираке должна быть остановлена. <...> В частности, мы призываем Иран воздержаться от дальнейшего проявления насилия и поддержки действий подобного характера. Мы призываем Иран прекратить все меры, которые идут вразрез с соглашением по атому", − отметили Меркель, Макрон и Джонсон. Они также призвали Тегеран обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы с ИГ. Этому по-прежнему придается высокий приоритет. Сохранение коалиции в этом отношении имеет большое значение. Мы призываем иракские государственные органы продолжать оказывать необходимую поддержку коалиции", − говорится в распространенном документе.

Лидеры ЕС добавили, что продолжат работать со всеми сторонами, "чтобы снизить напряженность в регионе и обеспечить безопасность".

Gemeinsame Erklärung von Bundeskanzlerin #Merkel, Präsident @emmanuelmacron und Premierminister @borisjohnson über die Situation in #Irak. pic.twitter.com/re965u7CP5 — Steffen Seibert (@RegSprecher) 5 января 2020 г.

Ранее Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ. Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Источник: korrespondent.net