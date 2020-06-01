Трампа долго уговаривали убить Сулеймани − СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео был главным сторонником убийства иранского генерала Карема Сулеймани в американской администрации и в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить его. Об этом 6 января сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию.

Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник.

Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара.

В итоге американский лидер поддался уговорам Помпео и Эспера и согласился на убийство Сулеймани.

Как пишет The Washington Post, сразу после ликвидации Сулеймани Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако в ЕС указали, что американская атака может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана и угрожает их посольствам в Багдаде и Тегеране.

"США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали", − заявил изданию один из европейских дипломатов.

Автор статьи утверждает, что жесткую антииранскую позицию Помпео может использовать, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры.

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net