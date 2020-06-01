Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 09:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

Трампа долго уговаривали убить Сулеймани − СМИ

 
Госсекретарь США Майк Помпео был главным сторонником убийства иранского генерала Карема Сулеймани в американской администрации и в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить его. Об этом 6 января сообщила газета The Washington Post.
 
По информации издания, Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию. 
 
Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник.
 
Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара.
 
В итоге американский лидер поддался уговорам Помпео и Эспера и согласился на убийство Сулеймани.
 
Как пишет The Washington Post, сразу после ликвидации Сулеймани Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако в ЕС указали, что американская атака может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана и угрожает их посольствам в Багдаде и Тегеране.
 
"США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали", − заявил изданию один из европейских дипломатов.
 
Автор статьи утверждает, что жесткую антииранскую позицию Помпео может использовать, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры. 
 
Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.