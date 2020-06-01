В КНДР обнаружили подлодку, с которой могут быть запущены ракеты

В северокорейском порту Синпхо была обнаружена подводная лодка, с которой могут быть запущены баллистические ракеты. Об этом сообщил сайт 38 North.

Указано, что на спутниковых снимках, сделанных 1 января, "обнаружено присутствие северокорейской экспериментальной подводной лодки класса SINPO с баллистическими ракетами".

По данным 38 North, субмарина скрыта от посторонних глаз специальным навесом, однако особая технология получения спутниковых изображений позволила ее идентифицировать.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

В конце прошлого года во время заседания ЦК Трудовой партии он пригрозил, что мир вскоре станет свидетелем появления "нового стратегического оружия".

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Источник: korrespondent.net