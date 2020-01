Война в Ираке: в Конгрессе США посоветовали Трампу почитать закон

В Юридическом комитете Конгресса США напомнили президенту Трампу, что он – не диктатор и посоветовали почитать законы. Соответствующее сообщение комитет в понедельник, 6 января, разместил в

This Media Post will serve as a reminder that war powers reside in the Congress under the United States Constitution. And that you should read the War Powers Act. And that you’re not a dictator. https://t.co/VTroMegWv0

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 5, 2020 " rel="nofollow" target="_blank">Twitter.

Таким образом в Палате представителей ответили на твит Трампа, в котором тот заявил, что его сообщения в соцсети "будут служить оповещением Конгресса США" о том, что Штаты нанесут удар в ответ на агрессию Ирана.

"С правовой точки зрения такое уведомление не требуется, но оно все-таки дано!", - отметил президент.

В ответ Юридический комитет отметил, что "эти посты будут служить напоминанием, что военными полномочиями наделен Конгресс в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов".

"И что вы должны почитать закон относительно полномочий в условиях военных действий, - написал Юридический комитет, обращаясь к президенту. - И что вы не диктатор".

Перед этим демократы в Конгрессе подняли вопрос о том, имел ли Трамп право отдавать приказ относительно военного удара без одобрения Конгресса, поскольку при этом не учитывалась возможный ответ Ирана.

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

Источник: korrespondent.net