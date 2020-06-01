Итоги 05.01: Зеленский в Омане и эскалация в Ираке

Президент прибыл с визитом в Оман

Президент Владимир Зеленский с семьей прибыл в Оман, где у него запланирован ряд встреч на высшем уровне.

Как отметили в Офисе главы государства, Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

На встрече с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой президент отметил такие перспективные отрасли для инвестиций в Украине, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск

Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Таким образом в Тегеране отреагировали на операцию США, во время которой убили иранского генерала Касема Сулеймани. В МИД страны действия Вашингтона назвали нарушением суверенитета.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали остановить вспышку насилия в Ираке и подчеркнули важность сохранения международной коалиции по борьбе с ИГ.

В Иране заявили о выходе из ядерного соглашения

Власти Ирана не намерены больше придерживаться ядерного соглашения 2015 года. Отмечается, что Тегеран остается открытым для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции.

В силах спецопераций ВСУ появилась авиаэскадрилья

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины создали авиационную эскадрилью по стандартам НАТО.

Как уточнили в Минобороны, 35-я смешанная авиационная эскадрилья находится в Винницкой области. У нее на вооружении есть вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

Тегеран пригрозил США военным ответом

Военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовит удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Как указал Деган, американцы должны получить удар, "равноценный тому, который они нанесли".

Источник: korrespondent.net