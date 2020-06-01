Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 09:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

В Танзании четырех людей убили из-за подозрений в колдовстве

По меньшей мере четырех людей убили в городе Кигома на западе Танзании из-за подозрений в колдовстве. Все погибшие были из одной семьи, сообщает Xinhua.

Убийство совершили местные жители из-за подозрений в колдовстве. Также местные уничтожили жилье погибших. По данным местных властей, среди погибших была одна беременная женщина.

Представители местной власти обратились к правительству с просьбой задержать виновников и привлечь их к ответственности.

Окружной комиссар призвал к спокойствию, заявив, что органы безопасности начали расследование убийств. Также комиссар призвал прекратить убивать людей по подозрению в колдовстве.

Отметим, что в Танзании регулярно происходят убийства по подозрению в якобы колдовстве из-за местных суеверий.

Ранее сообщалось, что в Танзании за убийства детей задержали 65 "колдунов". Речь шла о ритуальном убийстве минимум десяти детей. 

Также сообщалось, что в Индии убили пятерых женщин, обвинив в колдовстве. Пять женщин в возрасте от 45 до 50 лет были убиты в индийской деревне толпой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.