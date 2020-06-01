Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 18:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

Дочь убитого иранского генерала обратилась к Трампу

Дочь убитого иранского генерала Касима Сулеймани в воскресенье, 5 января, через телевидение обратилась к президенту США Дональду Трампу, заявив, что Трамп – не ровня ее отцу. Речь женщины транслировал ливанский канал al-Manar TV, сообщает CNN.

Зайнаб Касем Сулеймани в своем обращении сказала президенту США, что "его преступление никогда не уничтожит память моего отца". Зайнаб также добавила, что мученичество Касема Сулеймани "вдохновило на перерождение в наших душах".

"Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулся с ним лицом к лицу", - сказала Зайнаб Касем Сулеймани.

Как сообщалось, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.