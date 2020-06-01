Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 17:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

Конгресс США намерен ограничить полномочия Трампа

Палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию, призванную подтвердить ограничения полномочий президента Трампа в вопросе военных действий в отношении Ирана. Об этом сообщается в письме спикера Нэнси Пелоси законодателям-демократам, передает в понедельник, 6 января, CNN.

"Наш первый долг как членов Конгресса - обеспечить безопасность американского народа. По этой причине мы обеспокоены тем, что администрация предприняла эти действия без консультаций с Конгрессом и без уважения к военным полномочиям Конгресса, предоставленных ему конституцией", - говорится в документе.

Пелоси отметила, что голосование за резолюцию состоится на текущей неделе.

"Она подтверждает давно сложившиеся надзорные обязанности Конгресса, приказывая, что, если не будет предпринято никаких дальнейших действий Конгресса, военные действия администрации в отношении Ирана прекратятся в течение 30 дней", - говорится в письме.

Пелоси также вновь напомнила, что считает убийство Сулеймани "провокационным и несоразмерным". Она подчеркнула, что такой шаг поставил под угрозу американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, а также угрожает серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном.

Перед этим в Конгрессе напомнили Трампу, что  имеют военные полномочия, а глава государства не является диктатором.

Как сообщалось, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 
 
Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.