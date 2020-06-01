Зеленский пригласил оманский бизнес в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в Омане встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности в сравнении с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.

Зеленский в ходе встречи отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине, а также призвал инвестировать и, в частности, принять участие в большой приватизации в Украине.

"Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере", - сообщили в Офисе президента, отметив, что в Омане приняли приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Судя по фото, Зеленского на встрече сопровождал его помощник Андрей Ермак.

Накануне сообщалось, что Зеленский встретился с главой МИД Омана. Политики обсудили укрепление отношений между Украиной и Оманом, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Напомним, что ранее Зеленский прибыл с визитом в Оман. Отмечалось, что он приехал в Оман вместе с семьей за свой счет.

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Источник: korrespondent.net