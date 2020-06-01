Епифаний рассказал, как встретить Рождество

Глава Православной Церкви Украины митрополит Епифаний дал наставления к Рождеству и напомнил, что рождественские стол должен быть постным. Об этом он сказал журналистам в понедельник.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что важна духовная составляющая праздника, а не меню.

"Блюда - это не главное. Это определенная традиция в украинском народе, что нужно ставить определенное количество блюд, но этот стол должен быть постным", - сказал Епифаний, отметив, что православные в течение 40 дней готовились к встрече Рождества.

"Если мы сейчас будем говорить сугубо о еде, чисто о чем-то внешнем, то говорю еще раз, что мы забудем об основном. Мы празднуем Рождество Христово, мы празднуем то, ради чего воплотился Господь ради того, чтобы каждый из нас мог наследовать Царство Небесное. И поэтому мы должны прежде почувствовать эту радость и духовный подъем в своем сердце, в своей душе. Потому что Христос пришел в мир и принес на Землю мир", - сказал Епифаний.

По его словам, если люди по-настоящему почувствуют этот мир, божественное невидимое прикосновение благодати, то тогда они почувствуют, что счастливы.

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Напомним, сегодня в Украине отмечают Сочельник Рождества. Согласно библейскому повествованию, в этот день в Вифлееме в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа.

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Источник: korrespondent.net