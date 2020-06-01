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06. 01. 2020

Меркель и Путин будут в Москве говорить об Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января совершит визит в Россию, в ходе которого встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 6 января, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

Также в Кремле отметили, что в ходе визита Путин обсудит с Меркель ситуацию в Украине, в частности относительно выполнения Минских соглашений и договоренностей "нормандской" четверки в декабре 2019 года.

Отмечается, что визит состоится по приглашению Путина.

Ранее сообщалось, что Меркель приветствовала обмен пленными на Донбассе, назвав его "долгожданным жестом гуманизма".

Кроме того, Путин и Меркель обсуждали перспективы транзита газа. Это было одной из тем их телефонного разговора.

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Источник: korrespondent.net
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