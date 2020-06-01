В Карпатах предупреждают об опасности схода лавин

Спасатели предупреждают туристов и местных жителей о повышенной опасности схода снежных лавин. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что опасность схода лавин есть в трех областях - Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской.

"По данным Укргидрометцентра, 6-7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", - предупредили спасатели.

К слову, днем ранее в западных областях Украины объявляли штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов. Они заблудились на горе Секул.

Также в конце декабря в Альпах лавина накрыла группу лыжников. Жертвами стихийного бедствия стали 25-летняя женщина и двое семилетних девочек.

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Источник: korrespondent.net