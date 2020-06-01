Во дворе дома в городе Селидово Донецкой области взорвалось неизвестное устройство. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает пресс-службу полиции области.

Отмечается, что в результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим восьмилетним сыном. Пострадавших нет.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили на огороде остатки от гранаты Ф-1 и одну гранату, которая не взорвалась.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хзулиганстве (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Cмотрите фотогалерею: Во дворе дома в Донецкой области произошел взрыв

Ранее сообщалось, что на Донбассе нашли тайник с гранатами. На него наткнулся мужчина во время собирания дров.

Напомним, в городе Рубежное в Луганской области возле вокзала обнаружили гранатометы и гранаты.

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Источник: korrespondent.net