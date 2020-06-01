Сотня украинцев остаеся в российских тюрьмах - МИД

Около сотни украинцев проведут рождественские праздники за российскими решетками. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая обнародовала видео с уже освобожденными украинцами.

"Около 100 граждан Украины, которые незаконно находятся в заключении в России, "празднуют" рождественские праздники в тюрьме. Снова. Некоторые из украинских политзаключенных были освобождены и вернулись домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеться с близкими годами и "отмечали" в тюрьмах много праздников", - сказано в сообщении.

МИД призвал международное сообщество не ослаблять давление на Россию, пока не будут освобождены все украинские заключенные, и те, кто находится в России, и те, кто на временно оккупированных территориях.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net