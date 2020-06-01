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06. 01. 2020

Немецкий коп застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом

В немецком городе Гельзенкирхен полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом. Об этом в понедельник, 6 января, сообщает Welt.

Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар" во время нападения на полицейских.

По данным полиции, мужчина сначала ударил каким-то предметом по патрульной машине, припаркованной перед полицейским отделением, после чего с ножом в поднятой руке подошел к полицейским. Когда мужчина не остановился после нескольких предупреждений, 23-летний правоохранитель произвел в мужчину выстрел, который стал смертельным.

"В воскресенье в Гельзенкирхене полицейский застрелил 37-летнего мужчину, который, по свидетельствам, бросился на нескольких офицеров с ножом. После убийства нападавшего расследуется возможная террористическая подоплека", - говорится в сообщении.

Убитый оказался гражданином Турции, который проживал в Гельзенкирхене.

Несколькими днями ранее под Парижем мужчина с ножом атаковал прохожих. Ранены были три человека, полиция ликвидировала нападавшего.

Также сообщалось, что новое нападение с ножом произошло в Британии. Два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения.

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Источник: korrespondent.net
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