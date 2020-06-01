Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 17:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

На Донбассе погиб военный из Славуты

В зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщается на странице организации Родная Славутчина в Facebook.

"В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

Как сообщалось, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, в ходе которых один военный умер. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один из них погиб, второй был тяжело ранен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.