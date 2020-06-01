На Донбассе погиб военный из Славуты

В зоне проведения операции Объединенных Сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб боец 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщается на странице организации Родная Славутчина в Facebook.

"В результате вражеского обстрела, в зоне проведения ООС погиб украинский герой, житель города Славуты Рацун Сергей Петрович, 1976 года рождения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с героем станет известно позже.

Как сообщалось, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, в ходе которых один военный умер. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один из них погиб, второй был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net