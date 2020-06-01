В Туркменистане произошло землетрясение

В Туркменистане зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в понедельник, 6 января.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров, в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тысяч жителей, и за 268 километров от Баку с населением в 1,1 млн жителей.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, ранее у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. А в Канаде за день произошло пять землетрясений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net