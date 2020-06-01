Лента RSS
Подписаться на ленту
06 января 2020, понедельник, 23:46
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
06. 01. 2020

В Туркменистане произошло землетрясение

В Туркменистане зафиксировали землетрясение магнитудой в 4,9 балла. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в понедельник, 6 января.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 49 километров, в 38 километрах от Тюркменбаши, с населением в 68 тысяч жителей, и за 268 километров от Баку с населением в 1,1 млн жителей.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, ранее у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение. А в Канаде за день произошло пять землетрясений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.