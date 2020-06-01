Минэкономики ожидает укрепление гривны в 2020

В 2020 году ожидается укрепление гривны. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook в понедельник, 6 января.

Укрепление курса будет зависеть от развития экономики и ситуации на мировых рынках, утверждает министр.

"Курс - это относительная цена украинской экономики в мировую. Когда эта цена меняется из-за изменения или в мире или в Украине, то должен меняться и курс. Национальный банк может повлиять на такие изменения временно, немного придержать курс или сгладить колебания. Но ни один центральный банк, даже в развитых странах, не имеет достаточно силы сопротивляться серьезным изменениям курса. Будет ли укрепляться курс в следующем году? Скорее всего да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках", - написал Милованов.

Напомним, что гривна вернулась к росту в начале 2020 года. Американский доллар дешевеет и в обменных пунктах, и на межбанковском валютном рынке.

Также сообщалось, что Нацбанк продолжил активно скупать валюту. В течении 2-3 января Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Валюта куплена с помощью интервенции.

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Источник: korrespondent.net